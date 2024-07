Posten-Karussell kurz vor der Wahl

Es könnte einem schwindlig werden, so lange dreht sich das türkis-grüne Postenkarussell nun schon. Nationalbank-Direktorium, EU-Kommission, Europäischer Gerichtshof, Finanzmarktaufsicht. Die ÖVP will all diese Gremien noch schnell vor der Wahl als „Gesamtpaket“ besetzen, der grüne Koalitionspartner stellt sich quer. Nicht etwa, weil die Grünen Vorabsprachen, „Sideletters“ und politische Besetzungen ablehnen würden – auch Leonore Gewessler hat im letzten Moment noch den Sektionschefinnen-Posten im Infrastrukturministerium an eine der Ihren vergeben, bevor der Bundespräsident keine derartigen Bestellungen mehr unterschreibt.