Bitte kein Unfug: Alarmsignal für die Regierung

Zeugnisnoten – ein Diskussionsthema, nicht nur in der Schule, auch in der Politik. Der in der Kronen Zeitung und auf krone.at vergebene 3er für die Dreier-Koalition wurde am heißen Sonntag heiß diskutiert, sogar in der ORF-„Pressestunde“ von Moderator Hans Bürger zitiert. Wo sich AK-Präsidentin Renate Anderl dem Befriedigend anschloss.