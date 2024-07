Lkw-Fahrer (32) jetzt in Untersuchungshaft

Die U-Haft wurde vorerst bis 24. Juli verhängt. Wie berichtet, soll der 32-Jährige am Montag mehrmals rückwärts gegen die Kirche in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gefahren sein. Zu dem Zeitpunkt hatten sich ein Pfarrer und zwei weitere Personen in dem Gebäude aufgehalten, sie blieben alle unverletzt. „Wir haben sofort an einen Anschlag gedacht“, sagte Pastor Ruben Avram. „Ist er bewaffnet, steigt er aus, kommt er herein.“