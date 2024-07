Fünf Verkehrsunfälle – dann krachte er in Kirche

Jener rumänische Staatsbürger, der am Montag offenbar aus religiösen Motiven in das Gebäude einer Pfingstkirche in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gefahren ist, hat schon auf seinem Weg zum Gotteshaus eine regelrechte Amokfahrt hingelegt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war er auf seiner Fahrt in fünf Verkehrsunfälle verwickelt, berichtete die Polizei.