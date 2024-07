Modi bei Putin: „Müssen Weg zum Frieden finden“

Modi war am Montag zu einem Besuch in Moskau eingetroffen. Es ist seine erste Visite in Russland seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine. Nur wenige Stunden zuvor hatte Moskau das Nachbarland erneut mit massiven Raketenangriffen überzogen und dabei auch das Kinderkrankenhaus in Kiew getroffen. Landesweit wurden mehr als drei Dutzend Menschen getötet. International wurden die Angriffe scharf verurteilt.