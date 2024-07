Bandenkonflikt: Mann wegen Mordversuch in U-Haft

Verletzte bei Schusswechsel

Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen der nächtlichen Messerstecherei in Meidling am Sonntagabend und der Massenschlägerei in Brigittenau am Freitagabend geben könnte. Bei dem ersten Vorfall eskalierten Streitereien in sozialen Medien. Es mündete in einem heftigen Schusswechsel mit drei Verletzten. Syrer und Tschetschenen waren mit Holzlatten, Pfefferspray, Messern und auch Schusswaffen aufeinander losgegangen. Die alarmierte Polizei konnte mehrere junge Männer im Umfeld des Tatorts stoppen.