Bandenterror eskaliert mit wilder Schießerei

Wilde Streitereien in sozialen Medien eskalierten Freitagabend im angeblich so beschaulichen Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau. Syrer gegen Tschetschenen lautete das Duell, welches in einen heftigen Schusswechsel, mit drei Verletzten und veritablem Chaos mündete. Anrainer stehen unter Schock!