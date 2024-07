Erste Festnahme nach Messerstecherei in Meidling

Zusammenhang möglich

Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen der nächtlichen Messerstecherei in Meidling und der Massenschlägerei in Brigittenau der letzten Tage geben könnte. Montagvormittag haben die Beamten deshalb einen Verdächtigen festnehmen können, der in beiden Fällen involviert gewesen sein könnte.