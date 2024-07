Quali-Drama vor Olympia: „Mein Herz ist gebrochen“

Als das ÖOC am Dienstag Österreichs Aufgebot für offiziell bekannt gibt, erfüllte sich für viele Athleten der große Traum von Olympia. Jener von Leichtathletin Verena Mayr platzte hingegen kurz zuvor auf dramatische Weise! Just in Paris weilend, erfuhr die WM-Bronzene von 2019, dass sie das Paris-Ticket hauchdünn verpasst: 24 Athleten qualifizieren sich übers Siebenkampf-Ranking, Mayr landete auf Rang 25! Nach der letzten Stufe des Quali-Prozesses gibt’s keine weiteren Startplätze für den ÖLV. „Mein Herz ist gebrochen“, postete die 29-Jährige aus Ebensee, die nach Platz 11 bei den Spielen 2021 in Tokio wegen Verletzungsdramen fast zwei Jahre keinen Siebenkampf absolvieren konnte.