Preiserhöhung: Strafantrag gegen Energiekonzern

In einer Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta) fordert der Verbraucherschutzverein mit Sitz in Wien die Einleitung eines Betrugsverfahrens gegen die EVN: Kunden hätten vor der Erhöhung der Gastarife um bis zu 500 Prozent bei rechtzeitiger Information auf günstigere Anbieter wechseln können. Nur soll diese Information nicht, beziehungsweise nicht rechtskonform erfolgt sein.