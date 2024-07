Töpperwien packt im TV über seine Verhaftung aus

„Currywurstmann“ Chris Töpperwien, bekannt aus der TV-Sendung „Goodbye Deutschland“, steht in Wiener Neustadt wegen Veruntreuung von Firmengeldern vor Gericht. Am 2. Mai wurde er deswegen am Flughafen in München festgenommen. Im TV klagte er jetzt: „Ich fühlte mich einfach machtlos, als hätte man mir die Eier abgeschnitten.“