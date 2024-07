Prozess gestartet: Deutscher TV-Star vor Gericht

Nach der Befragung von Töpperwien sollten Zeugen einvernommen werden. Im Fall einer Verurteilung drohen in der Einzelrichterverhandlung bis zu drei Jahre Haft. Die im Grillfachhandel tätige Firma hat sich als Privatbeteiligte mit mehr als 8800 Euro an dem Verfahren angeschlossen. Laut dem Verteidiger sind nach Berechnung der Arbeiterkammer Niederösterreich noch rund 14.000 Euro an Gehalt ausständig. Werde diese Summe nicht an seinen Mandanten gezahlt, werde man klagen, kündigte der Jurist an.