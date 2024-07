ÖVP zerlegt Wien, Gegner sehen „Versagen“ Raabs

Etwa 1,8 Millionen Menschen gehören der sogenannten „ersten Generation“ an, sie wurden selbst im Ausland geboren und sind zugezogen. Die verbleibenden rund 620.100 Menschen mit Migrationshintergrund sind in Österreich geborene Nachkommen. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stieg in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel bzw. 7,8 Prozentpunkte an. Die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen in Österreich lag Anfang 2024 bei rund 1,8 Millionen Menschen. Dies entsprach einem Anteil von 19,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung.