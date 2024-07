Was Putin Orban über den Ukraine-Krieg gesagt hat

Angesprochen auf die Lage an der ukrainischen Front platzte dem ungarischen Ministerpräsidenten dann der Kragen. „Bild“-Vize Paul Ronzheimer habe sich mit vielen Soldaten unterhalten mit dem Ergebnis, dass sie ungeachtet der Brutalität nicht mit Russland verhandeln wollten: „Weil sie sagen, sie wollen nicht, dass die Russen näher an ihr Haus kommen, an ihre Frau, an ihre Mutter. Deswegen verteidigen sie die Ukraine.“ Orban konterte überheblich: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie gerade als Deutscher versucht, mir zu erklären, was es bedeutet, in der Nähe der Russen zu leben? Vergessen Sie nicht, dass wir in Budapest sind. Niemand kann die Ungarn über Russland belehren.“