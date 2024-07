Viktor Orbán verkauft Illusionen

Alles, was Viktor Orbán & Co. in ihrem Wiener Europa-Manifest an Zukunftsmusik anpreisen, ist pure Illusion; Wunschdenken, als könne man aus Brüssel nach Lust und Laune Rosinen herauspicken („Souveränität zurückholen“). Wer aber mit den Grundsätzen der EU nicht einverstanden ist, muss aus dem Verband der Union austreten – wozu nach dem Brexit auch den ärgsten Brüssel-Bashern die Lust vergangen ist. Eine besondere Chuzpe ist Orbáns Nationalpopulismus, während Ungarn als zweithöchster Nettoempfänger am Tropf der EU hängt.