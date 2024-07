Polizei stellte Messer in Wien-Brigittenau sicher

Zusammenhang zu Schlägerei am Freitag

Die Angetroffenen dürften im Zusammenhang mit der Schlägerei von Freitagabend stehen, sagte Polizei-Pressesprecher Philipp Haßlinger. Wie berichtet, hatten sich am Freitagabend im Anton-Kummerer-Park Syrer und Rusen gegenseitig attackiert. Zwei junge Männer wurden vermutlich durch Schüsse, einer durch ein Messer verletzt. Zwei Gruppen dürften sich in sozialen Medien zum Raufhandel verabredet haben.