Hass auf Österreich | Öfter Nein sagen

Es war kein erfreulicher Dienstagabend in Leipzig, als die Hoffnungen der Österreicher auf die Fortsetzung des Fußball-Sommermärchens von der Türkei jäh gestoppt wurden. Dabei hatte unser Team diese Mannschaft im Frühjahr in Wien doch mit 6:1 besiegt – trotz Anfeuerung durch Zehntausende heißspornige türkische Fans. „Türkische Fans“ – kann man denn das so sagen? Nein, die allermeisten, die sich in Wien wie zuletzt in Leipzig für die Türkei die Seele aus dem Leib schrien und Österreich auspfiffen, sind Österreicher oder Deutsche – mit Wurzeln in der Türkei. Das nennt man Integration, wenn Kinder oder Kindeskinder von vor Jahrzehnten nach Mitteleuropa zugewanderten und später hier eingebürgerten Menschen mit Inbrunst die türkische Mannschaft unterstützen und die österreichische mit Hass auspfeifen.