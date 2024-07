Eiernockerl an Hitler-Geburtstag „nur Diät-Schmäh“

Referenzen an Adolf Hitlers vermeintliche Leibspeise bescheren immer wieder Menschen in Österreich eine Anzeige wegen Wiederbetätigung – vor allem, wenn sie anlässlich des Hitler-Geburtstags am 20. April Fotos von Eiernockerln mit grünem Salat posten. So war das auch im Fall eines Wieners, der auf Facebook eben ein Bild von besagtem Gericht gepostet hat.