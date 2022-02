Aufregung um Eiernockerl-Posting zu Gedenktag

Diverse Postings des Mannes in den sozialen Medien hatten schon zuvor für Kopfschütteln gesorgt. Wegen der Corona-Maßnahmen bezeichnete er den Staat als „totalitär“ und rief auf, die FPÖ zu wählen. Deren Chef Herbert Kickl hat bekanntlich scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen geübt und zur Einnahme von Entwurmungsmittel geraten. Der „FPÖ-Fan“ rief auch zum „Ende der friedlichen (Corona-)Demos“ auf und erklärte, dass „alle Landesverräter“ demnächst „zu spüren“ bekämen, was sie verdienen.