Wiederbetätigung: Polizist scheiterte vor OGH

„Ist Leibspeise meiner Kinder!“

Beim Prozess in Eisenstadt hatte der Angeklagte jedwede Gesinnung in diese Richtung zurückgewiesen: „Ich war mit meinen Kindern Rad fahren und danach gab es die Eiernockerl, die meine Frau am Tag zuvor extra für uns vorgekocht hatte. Das ist nämlich das Lieblingsessen meiner Kinder.“ Weder habe er auf das Datum geachtet, noch sei ihm bewusst gewesen, dass der 20. April Hitlers Geburtstag sei, erklärte der Mann.