Falschgeld-Russe: „Will meinen Archibald zurück“

„Ich bin ganz normal mit der Katze hergekommen. Sie hat zehn Monate mit mir im Hotelzimmer gewohnt. Ich wusste nicht, dass das hier nicht erlaubt ist“, sagt jener 34-jährige russisch-ukrainische Staatsbürger, der im Mai in einem Vier-Sterne-Hotel in Wien-Favoriten mit Falschgeld überführt wurde, nachdem er Dutzende gefälschte 50-Euro-Scheine in Supermärkten in der Umgebung ausgegeben hatte.