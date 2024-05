Fetter „Archibald“ muss jetzt strikte Diät halten

Seitdem sind ein paar Wochen verstrichen. Und „Archibald“ hat unter der Obhut des TierQuartier schon ziemlich abgespeckt. „Er kann sich auch schon wieder artgerecht bewegen“, so Betriebsleiter Thomas Benda zur „Krone“. In zwei Wochen wird er – in Absprache mit dem Veterinäramt - in eine tiergerechte Unterbringung übersiedelt – der genaue Ort bleibt allerdings geheim ...