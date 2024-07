Es gibt nur noch eine Chance, Helga W. zu finden

Bleibt Helga W. (64) im Almtal verschwunden? Den Einsatzkräften gehen jedenfalls die Möglichkeiten aus. Am Mittwoch flog der Polizei-Helikopter das Suchgebiet ab – mit einem Radar, das auf in hochwertige Sportkleidung eingenähte, sogenannte Recco-Reflektoren anspricht. Am Mittwoch kamen daher keine Suchmannschaften am Boden zum Einsatz, weil das Radar sonst auf jeden der Helfer angesprungen wäre. „Wir wissen zwar nicht, ob die Frau Kleidung mit solcher Ausrüstung trug, die für die Vermisstensuche in Lawinen erfunden wurde, aber wir lassen nichts unversucht“, sagt Anna Schinkowitsch von der Polizei Gmunden.