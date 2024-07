„Polizei hat kaum Chance, meine Frau zu finden“

Tiefe Gräben am Berg, hohes Gras, Büsche und Bäume im Tal – die Suche nach Helga W. (64) im Almtal und am Großen Priel dauert an. Der „Krone“ berichtet ihr Ehemann in Walding vom Tag des Verschwindens während der Wanderung, seiner Dankbarkeit an die unermüdlichen der Helfer und seiner Angst.