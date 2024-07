Hier durchfliegen US-Piloten den Hurrikan „Beryl“

„Beryl“ steuere auf Jamaika zu und bedrohe weiterhin mehrere Karibikinseln, teilte das National Hurricane Center (NHC) mit Sitz in Miami in Florida mit. In den kommenden Tagen sei mit gefährlichen Strömungen sowie schwerer Brandung auf der Inselkette der Kleinen Antillen, in Puerto Rico, den Bahamas sowie entlang der US-Ostküste zu rechnen, heißt es. Im Südosten der Karibik richtete der Wirbelsturm in den vergangenen Tagen bereits Verwüstungen an – es gab auch einige Todesfälle.