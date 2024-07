Amira Pocher zeigt erstmals ihren neuen Freund

Patchwork mit Olli funktioniert prima

Ebenfalls bestens laufen dürfte das Leben als Patchworkfamilie. „Es war eine gute Idee so nah zu Olli zu ziehen. Am Anfang war es zwar suboptimal und belastend für mich, aber jetzt funktioniert es super. Wir sind so sehr flexibel in der Kinderbetreuung, können für den anderen mal spontan für eine Stunde einspringen. Das ist toll“, zeigte sich Amira begeistert.