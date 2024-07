Note für Bildungssystem: Nicht genügend minus

Das wäre traurigerweise nichts Neues. Doch in den vergangenen Monaten wurde das ohnehin so marode System in manchen Regionen bereits über die Kippe manövriert. Denn der sogenannte Familiennachzug hat eine nicht mehr verkraftbare Zahl an Kindern mit null Deutsch-Kenntnissen und teilweise auch null Schulerfahrung in unser Bildungssystem gespült – dieses droht überzugehen.