NEOS fordern 20.000 zusätzliche Pädagogen

Bildungssprecherin: „Nicht nur ankündigen“

„Die Eltern sehen Bedarf an Reformen, nicht an Ankündigungen“, sagte Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre am Dienstag. Dabei nahm sie unter anderem auf die angekündigten Reformen der Freizeitpädagogik und zum Abbau von Bürokratie Bezug, die Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) angekündigt hatte und „nun wohl doch nicht kämen.“