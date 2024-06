„Auf uns kommt ein gefährlicher Tsunami zu“

Salcher lehnt es ab, eine Schulnote an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zu vergeben, aber aus seinen Aussagen lässt sich ein klarer Fleck interpretieren. „Minister Polaschek ist ein reiner Systemverwalter. Seit zwei Jahren herrscht ein totaler Stillstand.“ Das österreichische Bildungssystem steure aber auf immer mehr Probleme zu, „da kommen wir mit Schönreden und Gesundbeten nicht weiter“, legt Salcher den Finger in die Wunde und zeigt auf, was sich ändern müsste.