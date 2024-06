14-jähriges Prügel-Bubi wartet im Häfn auf Prozess

Der 14-jährige Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund hat schon einiges am Kerbholz. In die Schlagzeilen kam er, weil er am Pfingstsonntag den Bademeister des Freibads in Perg ins Krankenhaus geprügelt hatte. Der Hintergrund: Der Bub hatte schon Hausverbot, weil er immer wieder Probleme machte. Der Bademeister (68) wollte ihn aus der Anlage werfen.