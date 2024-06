14-jähriger Bursch schlug Bademeister ins Gesicht

Ein amtsbekannter 14-Jähriger soll einen Freibad-Mitarbeiter (68) in Perg in Oberösterreich brutal attackiert haben. Der Verdächtige war trotz Zutrittsverbots in der Anlage aufgetaucht, ein Buffetbetreiber half dem Opfer. Die „Krone“ weiß, was der Auslöser für die Attacke war und wie es dem Bademeister gesundheitlich geht.