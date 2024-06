Kraftwerksbau an der Mur: Naturschützer toben

Ohne die Unterstützung von Umweltschützern wäre der Huchen in der Steiermark wohl schon gänzlich von der Bildfläche verschwunden. „Den Fischbeständen in unseren Flüssen, ganz speziell in der Mur, geht es dreckig“, sagt Franz Keppel. „Kiesbänke verschwinden und damit auch der natürliche Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten“.