Babler: „Ich würde Orban nicht hofieren“

Stattdessen würde er ihm die „klare Kante zeigen“, stellte der Politiker am Donnerstagabend im „ZiB 2“-Interview klar. Wie berichtet, hatte die SPÖ vor Kurzem ihre Vorstellungen zu Österreichs Asyl- und Integrationspolitik vorgestellt. Darin sind unter anderem eine faire Verteilung von Migrantinnen und Migranten in der EU, Frauenrechte als Leitbild und ein verpflichtendes Integrationsjahr mit Deutsch- und Wertekursen vorgesehen. Die Menschen müssten schnell in Beschäftigung kommen, ihnen Werte näher gebracht werden, bekräftigte Babler.