Kanzler überrascht mit Sager zu neuer Koalition

Der Kanzler weiter: „Das, was ich sage, ist, dass die Wählerinnen und Wähler am 29.9. sehr klar auch darüber befinden können und entscheiden können, was sie von dieser Aktion halten [...]. Und ich finde, es ist der Respekt in der Demokratie vor den Wählerinnen und Wählern, dass wir auch genau das auch abzuwarten haben und davor um das Vertrauen der Menschen.“