Vom türkischen Fußballidol zu Erdogans Staatsfeind

Wenn heute Österreich im EM-Achtelfinale (21 Uhr) auf die Türkei trifft, wird der erfolgreichste türkische Fußballer aller Zeiten die Partie aus dem Exil in den USA verfolgen. Hakan Sükür zog einst die Massen an, doch dann überwarf er sich mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und wurde zum Staatsfeind erklärt. Heute lebt der 52-Jährige in Kalifornien.