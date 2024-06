Israel zu Hisbollah: Bomben Libanon „in Steinzeit“

Israel droht mit „Steinzeit“

Dennoch warnte er während seines Besuchs in Washington, dass Israels Militär in der Lage sei, den Libanon in einem Krieg mit der militanten Hisbollah „in die Steinzeit“ zurückzuversetzen. Die Terrormiliz kontrolliert große Teile des Libanon, vor allem der Süden und Nordosten liegt in ihrer Gewalt. Die Hisbollah wird deshalb häufig auch als „Staat im Staat“ bezeichnet.