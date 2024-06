Hisbollah-Chef betont Kampfbereitschaft

Die Hisbollah sei bereit, ohne Einschränkungen und Regeln zu kämpfen. Allerdings strebt Nasrallah laut eigener Aussage keinen groß angelegten Krieg mit Israel an, „die libanesische Front“ sei am Verhandlungstisch bereits stark vertreten. Die Lage zwischen dem Libanon und Israel hatte sich zuletzt deutlich zugespitzt. So hatte Israels Militär am Dienstag Pläne für eine Offensive im Nachbarland abgesegnet und damit Sorgen vor einer Eskalation geschürt. Ranghohe Kommandeure hätten „operative Pläne“ genehmigt, teilte das Heer mit.