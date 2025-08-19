Fremder Federschmuck als Glücksfall für Zugvögel

Feder-Extensions als Chance

Bis zu vier Stunden dauert eine einzige Behandlung. Dabei entscheidet jeder Handgriff über Leben oder Tod. Denn für die sensiblen Zugvögel gilt: ohne perfektes Federkleid keine Chance auf die lange Reise in den Süden. Vergleichen lässt sich das Ganze mit einer Echthaarverlängerung – nur dass es hier nicht um Schönheit, sondern ums pure Überleben geht.