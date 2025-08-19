Vorteilswelt
Verletzte Mauersegler

Fremder Federschmuck als Glücksfall für Zugvögel

Tierecke
19.08.2025 11:35
Damit der Mauersegler seine Reise in den Süden antreten kann, muss das Federkleid in bestem ...
Damit der Mauersegler seine Reise in den Süden antreten kann, muss das Federkleid in bestem Zustand sein.(Bild: Stock Adobe / Krone Kreativ)

Wenn Mauerseglern eine einzige Feder fehlt, ist ihr Leben in Gefahr – die lange Reise nach Afrika wird unmöglich. Im Tierschutzhaus Vösendorf greift man deshalb zu einer uralten Technik, um verletzte Vögel wieder flugfähig zu machen.

0 Kommentare

Sie schlafen im Flug, sie trinken im Flug – und sie reisen jedes Jahr Tausende Kilometer bis nach Afrika: die Mauersegler. Doch was, wenn ein einziger Flügelbruch oder eine beschädigte Feder den Traum vom Weiterfliegen zerstört? In Vösendorf bei Wien gibt es jetzt eine lebensrettende Antwort: die sogenannte „Schifttechnik“.

Alte Technik, neues Leben
Von den Experten bei Tierschutz Austria wird diese jahrhundertealte Methode aus der Falknerei eingesetzt, um verletzten Zugvögeln wieder den Himmel zu schenken. Tierheimleiter Stephan Scheidl erklärt: „Ein kleiner Fehler, und der Vogel kann nicht mehr fliegen – das ist oft ein Todesurteil. Mit der Schifttechnik geben wir den Tieren die Chance, ihre Reise nach Afrika doch noch anzutreten.“

Mittels „Schifttechnik“ bekommen verletzte Zugvögel eine neue Chance für ihren großen Flug.
Mittels „Schifttechnik“ bekommen verletzte Zugvögel eine neue Chance für ihren großen Flug.(Bild: Tierschutz Austria )

Mit fremden Federn geschmückt
Die Technik klingt beinahe wie aus einem Märchen, ist aber harte Präzisionsarbeit: Von bereits verendeten Vögeln werden Federn aufbewahrt und als „Spenderfedern“ genutzt. Sie lagern tiefgekühlt im Tierschutzhaus, bis sie gebraucht werden. Ist ein Mauersegler verletzt, werden die fremden Federn millimetergenau eingepasst – mit feinsten Carbonstiften verstärkt und so stabilisiert, dass sie wie natürlich angewachsen wirken.

Zitat Icon

Ein kleiner Fehler, und der Vogel kann nicht mehr fliegen – das ist oft ein Todesurteil

Stephan Scheidl, Tierheimleiter 

Feder-Extensions als Chance
Bis zu vier Stunden dauert eine einzige Behandlung. Dabei entscheidet jeder Handgriff über Leben oder Tod. Denn für die sensiblen Zugvögel gilt: ohne perfektes Federkleid keine Chance auf die lange Reise in den Süden. Vergleichen lässt sich das Ganze mit einer Echthaarverlängerung – nur dass es hier nicht um Schönheit, sondern ums pure Überleben geht.

Für den Eingriff müssen die Tiere in Narkose versetzt werden.
Für den Eingriff müssen die Tiere in Narkose versetzt werden.(Bild: Tierschutz Austria)
(Bild: Tierschutz Austria)
(Bild: Tierschutz Austria)

Denn sobald die Flügel wieder in Form sind, können die Mauersegler zurück in den Himmel und die unermüdliche Reise nach Afrika antreten. „Manchmal braucht es im Tierschutz alte Techniken im neuen Federkleid, um Großes zu bewirken“, sagt Scheidl. Und tatsächlich: Dank der Spenderfedern haben schon viele gefiederte Patienten ihren Platz im Schwarm wiedergefunden – und fliegen mit neuer Kraft dem Sonnenuntergang entgegen.

Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
