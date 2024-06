Mahalbasic: „Bin froh, dass ich lebend raus bin!“

„Es sieht aus wie im Krieg“

Der Familienvater will jetzt seine Lehren daraus ziehen – und sieht auch etwas Positives an der Erfahrung. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie dort das Leben abläuft. Die Straßen und Gebäude sind zerstört, es sieht aus wie im Krieg, man kann am Schwarzmarkt Waffen kaufen – ich habe auch keine normalen Geschäfte gesehen, nur Supermärkte“, erzählt Rasid.