Kärntner Basketballer in Libyen „mit Tod bedroht!“

Mit Flaschen beworfen

Und jetzt, nach nur vier gespielten Partien, bereut der 33-Jährige den Gang in das krisengebeutelte Afrika-Land. „Wir hatten schon einen Spielabbruch, weil ein Gegner – er hat sich in einem muslimischen Land provokant in den Schritt gefasst – von Zusehern mit gefühlt 500 Flaschen beworfen und verletzt wurde. Da schritten dann die Polizei und das Militär ein“, so Mahalbasic.