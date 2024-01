Stacheldraht, Security und Luxus für Mahalbasic

Lukrativer Vertrag

„Es ist ein neuer, aufstrebender und hochinteressanter Markt. Klar hätte ich wegen meiner Familie lieber in Europa gespielt, aber ich habe mich verpokert. Ich bin jetzt hier, weil ich so eine Erfahrung nie mehr machen kann – und auch wegen dem Finanziellen“, sagt der Klagenfurter, der einen lukrativen Dreimonatsvertrag signiert hat, per Business Class eingeflogen wurde. Der Haken am Deal: „Scheiden wir früher aus, endet der Kontrakt am 10. Feber!“