Lenkerin fuhr Fußgänger auf Schutzweg an und floh

Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 17.50 Uhr in der Lienzer Kärntner Straße. Laut Polizei wollte dort ein 19-jähriger Deutscher einen Zebrastreifen überqueren, als sich aus nördlicher Richtung ein Pkw näherte. Der Wagen erfasste den Fußgänger frontal am rechten Schienbein. Die Lenkerin des Pkw soll daraufhin ausgestiegen sein, den Fußgänger beschimpft und anschließend ihre Fahrt fortgesetzt haben.