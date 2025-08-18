Vorteilswelt
Suche nach Unbekannter

Lenkerin fuhr Fußgänger auf Schutzweg an und floh

Tirol
18.08.2025 21:30
Auf einem Zebrastreifen in Lienz wurde der 19-jährige Deutsche von einem Auto erfasst ...
Auf einem Zebrastreifen in Lienz wurde der 19-jährige Deutsche von einem Auto erfasst (Symbolbild). Es handelte sich um einen schwarzen Audi A4.(Bild: P. Huber)

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Lienz hat die Polizei die Beschreibung einer unbekannten Autofahrerin veröffentlicht. Diese soll am späten Montagnachmittag einen jungen Deutschen auf einem Schutzweg erfasst und anschließend die Flucht ergriffen haben. 

Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 17.50 Uhr in der Lienzer Kärntner Straße. Laut Polizei wollte dort ein 19-jähriger Deutscher einen Zebrastreifen überqueren, als sich aus nördlicher Richtung ein Pkw näherte. Der Wagen erfasste den Fußgänger frontal am rechten Schienbein. Die Lenkerin des Pkw soll daraufhin ausgestiegen sein, den Fußgänger beschimpft und anschließend ihre Fahrt fortgesetzt haben. 

Polizei veröffentlichte Personenbeschreibung
Nun sucht die Polizei nach der unbekannten Frau. Sie soll ca. 50 Jahre alt sein, blonde Haare haben und tätowiert sein. Unterwegs war sie mit einem schwarzen Audi A4.

Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz (059133/7230) zu melden.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
