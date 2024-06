Achtjähriger Drummer spielt bei F1-Rennen Hymne

Im Haus der Familie Neuböck in Steinhaus bei Wels herrscht seit zwei Wochen „Land unter“, wie Mama Michaela (39) der „Krone“ erzählt. Denn Sohn Elias (8) darf am Wochenende als jüngster Musiker einer 50-köpfigen Band vor dem heimischen Formel-1-Rennen in Spielberg eine extra arrangierte Version der Bundeshymne zum Besten geben.