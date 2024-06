Karner lädt Minister zu Konferenz nach Laxenburg

Was die EU-Asylreform vorsieht

Die 2024 beschlossene EU-Asylreform sieht unter anderem einheitliche Verfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union und einen deutlich härteren Umgang mit Menschen vor, die aus Ländern kommen, die als relativ sicher gelten. Bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag dürfen sie unter haftähnlichen Bedingungen in Auffanglagern untergebracht werden. Darüber hinaus sollen sie künftig leichter in sogenannte sichere Drittstaaten abgeschoben werden können.