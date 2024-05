Innenminister plant neue Verschärfung bei Asyl

Härtere Regeln bei Syrern

Den nächsten Schritt, den Karner in die Wege leiten will, ist bei den Syrern die Zügel strenger anzuziehen. Das Ziel: Abschiebungen und auch nicht jeder Syrer soll automatisch einen Schutzstatus erhalten – so wie das in den vergangenen Jahren selbstverständlich war. „Wir müssen den Druck erhöhen und sichere Gebiete in Syrien definieren. Zusätzlich müssen wir Syrer auch wieder in die Heimat zurückbringen können“, so Karner.