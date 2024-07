Was Haider von Doskozil hätte lernen können

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nennt in seinem Buch den verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider als Vorbild. Tatsächlich eint beide einiges in der politischen Arbeit. Haiders „Brot und Spiele“-Politik endeten in der Pleite der Hypo-Alpe-Adria-Bank, wohin Doskozils sogenannte Doskonomics führen werden, bleibt abzuwarten. Die „Krone“ wagt einen Vergleich.