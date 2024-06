Überraschende Urteile im Straßenschießerei-Prozess

Drei lebensgefährlich verletzte Opfer nach einer wilden Schießerei am 7. Oktober 2023 auf offener Straße in Wien Floridsdorf. Ein Vater und drei seiner Söhne, die vor der Tat einen MMA-Kampf in der Stadthalle besucht hatten, mussten sich in Wien für versuchten Mord verantworten. Doch die Geschworenen entschieden anders.