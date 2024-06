Ein bunter Konzertreigen in Schwarzenberg

„Frauenlieder“ hätte sie für ihr Rezital am Mittwochabend im Angelika-Kauffmann-Saal ausgewählt, erklärte Christiane Karg in einer Vorrede ihrem Publikum. Lieder von Schubert, vor allem aber von Robert Schumann, nämlich dessen Gesänge nach Gedichten von Maria Stuart und sein Zyklus „Frauenliebe und -leben“ standen am Programm, das Gerold Huber am Flügel wunderbar begleitete. Der letztgenannte Zyklus ist musikalisch reich an Schönheit und Gefühlstiefe, jedoch muss der Text von Adelbert von Chamisso jede moderne Frau provozieren. Darf „frau“ heute also diese Lieder nicht mehr singen? Doch, sie darf, aber bitte mit einer gewissen Ironie.