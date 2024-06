Stolpern Sie nicht in diese „Flohmarkt-Falle“

Gerade mit der Matura fertig, ist die Tochter von Bettina P. in eine Internet-Falle gestolpert. Sie hat sich für eine Verkaufsplattform im Internet angemeldet, über die man Secondhand-Kleidung ein- und verkaufen kann. Die Tochter sei in weiterer Folge aufgefordert worden, ihr Nutzerkonto zu verifizieren. Was diese auch tat.