Historische Spuren: Wie Graz „grüne Oasen“ erhielt

Der österreichische Museumspreis 2024 geht an das GrazMuseum. Am Dienstag verkündete Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer per Aussendung, dass der wichtigste heimische Museumspreis seit seiner Gründung im Jahr 2000 zum zweiten Mal in die Steiermark geht – 2005 hatte sich das Museum des Stifts Admont den Preis geholt. Gewürdigt wurde vor allem die Öffnung des Hauses und wie dort „Kunst- und Stadtgeschichte in einen lebendigen Dialog mit dem Publikum treten“.